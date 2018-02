Olivia Mangal, 14 år, Ringe

- Jeg har gået i teatret Spektaklet i seks år. Jeg har brugt huset siden det åbnede i 2015, når jeg har skullet til teater, men jeg kommer her ofte også for at lave lektier, lave mad eller se film. For mig er det helt normalt at komme her, og det ville være underligt for mig ikke at bruge huset. Jeg var med til at bygge stedet op, så for mig er det også meget personligt, og det er et sted, jeg kommer, for at være sammen med mine venner. Det er godt for mig socialt, og jeg får også mulighed for at møde nye mennesker.

Jakob Holm, 11 år, Frauge

- Jeg er kun kommet her i huset i et halvt år. Jeg gik tidligere til teater i Odense, men efter jeg var på sommerlejr her i sommer, synes jeg, det lød spændende med teatret her i huset, så jeg valgte at komme her i stedet for. Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til, men jeg har hurtigt fået nye venner her. Det har indtil videre været sjovt, lærerigt og spændende at prøve noget nyt og jeg kan godt lide, den gode blanding af ting, der sker her i huset.

Naya Toftelund Larsen, 13 år, Ringe

- Jeg er kommet på stedet i halvandet år. Jeg går både til dans og teater, så jeg kommer i huset to gange om ugen. Jeg har fået mange nye venner fra andre skoler her, og vi har det altid rigtig sjovt. Jeg føler, vi er meget åbne overfor hinanden, og vi er meget pjattede. Jeg var egentlig meget genert førhen, men det er næsten væk nu, fordi jeg begyndte at komme her.

Ahmed Aycheh, 16 år, Kværndrup

- Jeg er kommet her, siden huset åbnede, hvor jeg ofte har mødtes med mine venner. Så sidder vi og spiller Playstation og hygger os, og nogle gange er vi også med til fællesspisning. Vi føler, det er lidt ligesom en klub, hvor man kan komme og være sammen med vennerne. Et mødested, hvor vi er glade for at være, og hvor vi også møder nye mennesker.