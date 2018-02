Sygeplejerskejob. - Vi skal ikke tale den offentlige sektor op. Vi skal sætte lønnen op

I Debatten torsdag aften på DR2 anklagede beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen for at tale den offentlige sektor ned, idet hun fortalte, at en nyuddannet sygeplejerske tjener 23.500 kroner.

Han mener, at hun gør det endnu ringede at være ansat i den offentlige sektor. Og han udtrykte sin bekymring i forhold til, om man kan lokke nye unge mennesker til faget, når det bliver talt ned.

Hans Andersen er af den opfattelse, at det, vi først og fremmest skal gøre, er, at vi skal tale den offentlige sektor op. Mere ironisk bliver det næppe. Hvordan kan en politiker fra et regeringsparti være af den opfattelse, at vi løser de udfordringer, som der er i den offentlige sektor ved at tale alene? Den offentlige sektors udfordringer løses ikke ved at tale den op, dertil er problemerne for rodfæstede og sygeplejerskers løn for lav til, at det kan klares ved blot retorik. Det kræver derimod politisk vilje og handling til at værdisætte de offentlige ansatte, så de faktisk kan få en løn, som de fortjener.

En løn, som afspejler, at vi har politikere, der mener, at det at tage sig fagligt kvalificeret og empatisk af mennesker, som er syge, døende eller under helbredelse, er noget værd.

Som det forholder sig nu, er det beskæmmende som sygeplejerske at opleve, at det arbejde, som vi udfører, bliver lønnet lavere i forhold til andre grupper med en mellemlang, videregående uddannelse.

At der findes en god forklaring, ja, det ved jeg. Tjenestemandskommissionen fastsatte i 1969 kvinders lønniveau til 18 procent under det lønniveau, som mænd med tilsvarende uddannelser skulle have. Det gør det ikke mere tåleligt, snarere tværtimod, da det understreger, at der er gået mere end 40 år, hvor vi som samfund accepterer, at sygeplejersker, fordi det oprindeligt var et såkaldt kvindefag, skal have en lavere løn, som ikke modsvarer det, som vi reelt fortjener.

Det løses ikke ved, at vi taler noget op. Det kan kun løses ved at sætte lønnen op.