Solceller. - Usmageligt at lave et sådant nummer, Lilleholt

I et debatindlæg i FS 27. februar gør du. Lars Christian Lilleholt, gældende, at du ikke er ansvarlig for priserne på solcelleanlæg, men at det er Energinet, der er ansvarlig. Men den går ikke, LCL. Du er øverste minister for energien i Danmark, og du var med til at vedtage ordningen for solceller i 2012, så må du også tage ansvar for det, der er sket, nemlig at regeringen - og dermed dig - er løbet fra den aftale, I indgik med 77.000 borgere, der i god tro investerede i solceller.

Mange sagde til mig, dengang min hustru og jeg investerede 112.000 kroner i solceller: Bare vent, det holder ikke i længden.

Men i min naivitet svarede jeg dengang, når regeringen vil have, vi skal spare på energien og blive mere grønne i Danmark, så kan de ikke løbe fra en sådan aftale.

Men jo, det kunne regeringen og dermed LCL, og det er efter min mening ganske usmageligt, at voksne mennesker laver sådan et nummer - og så ikke nok ned det, men forsøger at tørre sagen af på andre.

Kom aldrig igen og forsøg at få nogen til at investere i grøn energi, for I politikere løber fra alt det, I lover. Så i hvert fald er det slut herfra, og jeg tror nok også mange andre.

Husk hvad du sagde i Cafe Stiften i januar, hvor jeg spurgte til emnet. Svaret var: "Jeg arbejder på en løsning." Jo tak, LCL, jeg kan se resultatet i dit indlæg, men du fik dog lukket munden på mig i Cafe Stiften, hvor der også var journalister til stede.

Tak for kaffe, LCL.