Kværndrup: En lang række af de kommende konfirmander får besøg af unge frivillige, der har boet sammen med nogle af verdens fattigste familier i Malawi. Det gælder bl.a. i Kværndrup, hvor der bliver besøg 6. marts kl. 17.30-20 i kirken.

De unge er en del af Folkekirkens Nødhjælps karavane, der lige nu kører Danmark rundt for at give konfirmander et indblik i, hvordan det er at være ung i verdens fattigste lande. Det hele sker som en optakt til den kommende husstandsindsamling søndag den 11. marts.

Der er 40 unge frivillige, som holder workshops for konfirmander med det formål at sætte fokus på de globale problemstillinger, de frivillige selv har oplevet på nært hold, skriver Folkekirkens Nødhjælp i en pressemeddelelse.

Nogle af de andre unge frivillige har været i Uganda og Nepal. Fælles er, at alle har boet mellem 6 og 10 uger lokalt hos nogle af verdens fattigste mennesker. To af dem, der boede i Nepal, levede i et jordklinet hus med ildsted i midten, mens toilettet var et hul i jorden bag stalden.

I løbet af workshoppen vil man høre karavanedeltagernes personlige fortællinger fra de områder, de har boet i.

- Det er vigtigt, at vi ser udover vore egne grænser og deltager aktivt i det verdenssamfund, vi alle er en del af. Derfor er det relevant for elever at høre om, hvordan det er at være ung i udviklingslande med sult, fattigdom, men også drømme om at få en uddannelse, forklarer Jonas Holmgaard Hundebøll, projektansvarlig på Folkekirkens Nødhjælps karavane. /EXP