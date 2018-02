- Det vil jeg helst ikke udtale mig om. Det eneste, jeg kan sige, er, at vi jo ikke er blevet kontaktet af utilfredse borgere eller har modtaget klager over projektet, siger hun og henviser derefter til teknisk chef Rikke Fink.

Rudkøbing: I slutningen af sidste uge dukkede fire protestskilte op ved den lille dam i Ørstedsparken . Her proklamerede "Søens forenede padder", at de gerne ville være fri for den kommende naturformidlingslarve , der flytter ind i parken i slutningen af maj. Men nærmest så snart avisen havde beskrevet deres eksistens, var de væk igen. Hvem havde taget dem ned?

Rikke Fink bekræfter, at man jo ikke må gå og sætte skilte op - men det var ikke hende, der tog beslutningen om, at de skulle tages ned.

- Jeg var der ikke den dag. Jeg er på en måde lidt ked af, at vi har taget dem ned. Men man må jo ikke sætte skilte op, det er korrekt, og vi må følge reglerne. Men var jeg blevet spurgt personligt, havde jeg sagt: "Lad dem stå". Jeg synes, at det er humor, og der skal være plads til den slags. Selvfølgelig skulle de ikke stå for evigt, men i en periode var da helt fint, siger hun.

At nogen er utilfredse med projektet i parken, er ingen overraskelse for Rikke Fink:

- Jeg tænker, at der altid vil smagsdommeri i sådan et projekt her. Der vil være nogen, der synes, at det er frygtelig grimt og synd, at man sætter sådan en plastiklarve op. Jeg synes, at den er lige så sjov som skiltene, siger hun.

Skiltene kombineret med protester fra naboer og brugere af parken har dog givet anledning til, at kommunen overvejer, om det var nok med et orienteringsmøde for de nærmeste naboer:

- Dér kan vi diskutere: Havde vi inviteret nok? Nej, det havde vi nok ikke. Den kritik skal vi tage til os til en anden gang. Og så skal vi overveje, om vi vil invitere folk personligt eller for eksempel sætte en annonce i avisen. Fordi det er en offentlig park, skulle vi måske have lavet et møde, der var åbent for alle, siger Rikke Fink.

Hun oplyser, at der i forbindelse med byggetilladelsen kommer en høringsrunde, hvor de naboer, der ud fra nogle geografiske parametre bliver defineret som parter, vil få mulighed for at blive hørt.