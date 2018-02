Læserbrev: Kommentar til Anne Lildholdt Jensen, FAA 24. februar.

Anne, du starter ud med at kalde DF en byrde for samfundet - det er lidt svært for mig at se, da DF er det næststørste parti i Danmark. Danskerne har talt, mange ønsker en national retning inden for politik, en politik, der passer på danskerne og Danmark før alt andet.

Ytringsfriheden har trange kår nu om stunder. Har vi en anden mening end dig og dine, så skal vi tie.

Du skriver, at vi lever i et retssamfund. Ja, det gør vi. Men det fungerer alligevel ikke. Der er forskel på fisk. Citat: "Man går ikke ud og skyder egne statsborgere ... uden rettergang".

Skal det så forstås således, at det er helt ok, at syrienskrigerne skyder vores udsendte soldater, der med livet som indsats kæmper for at hjælpe i blandt andet Syrien?

I mine og andres øjne er disse syrienskrigere landsforrædere. Landsforrædere bliver skudt, elimineret, kald det, hvad du vil. De bliver jo allerede skudt nu - i kamp. Jeg vil meget gerne høre dig forsvare disse landsforrædere. Hvordan kan du det? Vi har taget imod disse mænd, nogle er vokset op her i landet. Dette er takken - landsforræderi.

Meget af det udspringer fra imamernes hadtale i moskéerne. Er det en berigelse for det danske samfund?

Oven i det kommer afsløringen af de somaliske kvinders lange forsørgelse af den danske stat. Ja, det kan godt være, tonen efterhånden er hård. Men det er svært for danskerne at se, at vores land invaderes af arbejdssky elementer, og at disse mennesker får lov til at lave ingenting, at de ikke gider indordne sig under vores forhold. De vil ikke demokrati, ligestilling, ytringsfrihed osv. De sociale ydelser vil de til gengæld gerne modtage. Det er da et fantastisk samfund at komme til, og så kan man oven i købet helt straffrit myrde vores soldater, fordi man tilbeder en fanatisk og krigsliderlig middelalderlig ideologi.

Integrationen går to veje, skriver du. Ha ha, må jeg bede om mine himmelblå. Næh du, disse mennesker ønsker ikke integration, de ønsker og kæmper for et kalifat.

Du tilhører den kategori, der desværre stadig er en del af, der kaldes faktaresistente.