Blandt de ni tiltalte er en 30-årig mand fra Kværndrup, en 35-årig mand fra Langeland og en 48-årig mand fra Svendborg. Den ene af mændene er for år tilbage blevet straffet med en hård fængselsstraf i en stor narkosag, men da der er nedlagt navneforbud for alle tiltalte, kan Fyens.dk ikke komme nærmere ind på detaljerne i den sag.

Blandt andet skal mændene have været med til at fremstille i alt 51 kilo amfetamin på en adresse i København og hos den 35-årige på Langeland, ligesom begge er tiltalt for at have været med til at planlægge indsmuglingen af 210 kilo skunk, som blandt andet blev opbevaret på den langelandske adresse.

De to er desuden tiltalt for sammen med to andre at have indsmuglet og besiddet mindst 800 gram kokain, hvoraf 623 gram skal være blevet solgt videre af den 35-årige fra Langeland og den 48-årige fra Svendborg. Noget af kokainen blev som skunken og amfetaminen også opbevaret på den 35-åriges bopæl på Langeland.