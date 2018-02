Munkebo: Endnu en beboelse har været udsat for indbrud.

Indbruddet skete i løbet af formiddagen mandag 26. februar i en villa på Kølstrupvej i Munkebo.

Tyvene brød et vindue op med et koben og har derefter været en tur rundt i hele huset. Med sig derfra havde de stjålet en sportstaske, en PlayStation 4, to Gameboy, diverse spil, medicin og tøj. De stjal også fra beboernes smykker og et ur samt penge. (søe)