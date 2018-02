Ti store kystprojekter udpeget i 2015 af regeringen til at fremme turismen i vandkantsdanmark er stadig langt fra land.

Om kort tid er projekterne halvvejs i forsøgsperioden. Alligevel er ingen projekter endnu rigtigt landfaste.

To af dem er forlist. De øvrige har endnu ikke officielt præsenteret investorer eller endelige projekter.

Det viser en rundringning fra Ritzau.