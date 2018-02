Som blå bloks største parti vil Dansk Folkeparti arbejde for yderligere udflytninger af tusindvis af statslige arbejdspladser oven i dem, som allerede er meldt ud af regeringen.

Det skriver Berlingske.

DF-gruppeformand Peter Skaarup siger til avisen, at partiet vil arbejde aktivt for en bølge tre og fire med udflytninger af statslige arbejdspladser.

- Vi gjorde det allerede på sommergruppemødet i 2015, hvor vi forsøgte at skubbe på processen, og vi gjorde det igen i år, hvor der også sker noget. Det arbejde vil vi gøre igen, siger han.

Peter Skaarup forestiller sig minimum dobbelt så mange udflytninger samlet set som de knap 8000 arbejdspladser, der i forvejen er på vej fra hovedstadsområdet til provinsen.

- Det kunne det sagtens være. Alene på grund af den teknologiske udvikling, hvor det kan lade sig gøre at kommunikere bedre, og man kan klare mange ting ude i landet, uden at man behøver at have fysisk kontakt, siger gruppeformanden.

Regeringen har ad to omgange præsenteret planer, der skal flytte statslige arbejdspladser ud i landet. I første omgang drejede det sig om knap 4000 arbejdspladser.

I forbindelse med den seneste plan fra sidste måned etableres der 4024 arbejdspladser i hele landet.

Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører i regeringspartiet Venstre, maner til besindighed.

- Jeg tænker, at nu tager vi det lige én ting ad gangen. Det er en ambitiøs plan, regeringen har lanceret, og nu skal vi lade den virke, siger han til Berlingske.