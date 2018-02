Silkeborgs Jens Martin Gammelby er åben for et sommerskifte og ser sig selv skifte til en udenlandsk klub.

Silkeborgs højreback Jens Martin Gammelby scorede mandag sit andet mål i tre kampe i Alka Superligaen i 2018, da Silkeborg slog Sønderjyske med 1-0.

Gammelbys mange gode præstationer har sat ham i forbindelse med et skifte til en større klub.

Han er åben for et skifte efter denne sæson, og han ser primært sig selv skifte til en klub i udlandet.

- Jeg har ambitioner om at komme videre på et tidspunkt, og Silkeborg vil også gerne have penge for mig, siger Gammelby.

- Noget kunne da tyde på, at det bliver til sommer, men det fylder slet ikke noget lige nu, for jeg koncentrerer mig kun om Silkeborg.

- Robert Skov tog et godt valg, da han skiftede til FC København, men mens jeg ikke udelukker at skifte til en anden dansk klub, sigter jeg og mine agenter efter en klub i udlandet.

23-årige Gammelby var med på ligalandsholdets træningslejr i Abu Dhabi i januar.

Højrebacken håber på, at han kan komme i betragtning til landstræner Åge Hareides trup til sommerens VM-slutrunde.

- Jeg føler, at jeg fik vist mig godt frem med ligalandsholdet, og jeg forsøger også at gøre det så godt som muligt for Silkeborg.

- Så må Åge beslutte, om jeg skal med.

Gammelbys scoring mod Sønderjyske var hans sæsonmål nummer fem.

Den tidligere offensivspiller nyder sin rolle på Silkeborg-holdet.

- Jeg ved, hvor målet står, og nogle gange kigger jeg ikke engang efter mine medspillere, men vil bare ind og afslutte.

- Det offensive er min styrke, og det er også dér, jeg har mit fokus. Peter (Silkeborg-træner Peter Sørensen, red.) giver mig heldigvis lov til at komme med frem, siger Gammelby.

I Sønderjyske-lejren var man forberedt på Gammelbys gode spark.

Derfor irriterer det hjemmeholdets spillere, at Silkeborg-backen alligevel blev matchvinder.

- Vi skulle aldrig komme bagud i sådan en kamp, hvor vi selv havde så mange chancer, siger Sønderjyskes Marcel Rømer.

- Inden kampen havde vi talt om, hvad Jens Martin Gammelby gør. Han er fantastisk, når han trækker ind i banen og får sparket. Det må ikke ske, at han får lov til det alligevel.