Nordsjælland Håndbold tog mandag en pligtsejr i 888 Ligaen og bragte sig derved op på en aktuel slutspilsplads.

Med hjemmesejren på 31-26 over ligaens agterlanterne, Tønder, avancerede Nordsjælland nemlig til ottendepladsen med 18 point for 20 kampe. Dermed presses KIF Kolding København ned på niendepladsen.

Tønder er fortsat blot noteret for otte point sidst i rækken.

Sønderjyderne spillede ellers helt op med favoritten i 20 minutter. Da de var rundet, førte udeholdet med 13-12, men så sluttede Nordsjælland af med ti gode minutter op til pausen.

Hjemmeholdet vandt denne periode med 6-2 og kunne halvvejs i kampen nyde en føring på 18-15.

Det helt afgørende hul lod dog vente på sig. Tønder bragte sig på 20-23 med 16 minutter tilbage, men derfra blev det svært.

Fire minutter senere lød stillingen 27-21, og så var spændingen forduftet. Hjemmeholdet kunne derfra cruise sejren i hus.

Særligt to spillere førte an på måltavlen for sejrherrerne. Johan Meklenborg blev topscorer med 12 mål, heraf tre på straffekast, mens Nicolai Pedersen tegnede sig for ni rene træffere.