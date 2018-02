Spisepauserne har også været et problem i de kommunale overenskomstforhandlinger, siger forhandler.

Ifølge kommunernes topforhandler Michael Ziegler endte de kommunale overenskomstforhandlinger med bryde sammen på grund af kravet om en betalt spisepause og "helt urimelige lønkrav".

Før forhandlingerne begyndte søndag, havde han ellers sagt, at de betalte spisepauser, der blandt andet har været et stridspunkt i de statslige forhandlinger, ikke ville blive et problem på det kommunale område.

- Min oplevelse er, at det, der var den reelle sammenbrudsårsag på det statslige område, var håndteringen af den betalte spisepause.

- Det er ikke et problem på vores bord. Så det bør i hvert fald ikke få forhandlingerne til at bryde sammen, sagde Michael Ziegler, før han gik ind til forhandlingerne søndag klokken 15.

Anders Bondo Christensen, der er forhandler for de kommunalt ansatte, bekræfter, at den betalte spisepause har været en knast i forhandlingerne.

- Kommunerne siger, at den betalte spisepause ikke er noget problem. Men de har ikke villet skrive det ned på et stykke papir. Derfor kan vi ikke være sikre på, at de ikke vil rende med den.