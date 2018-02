Australieren Daniel Ricciardo (Red Bull) var hurtigste mand, da Formel 1-feltet mandag var i aktion på førstedagen af i alt fire træningsdage i Barcelona.

Ricciardo satte omgangstiden 1 minut og 20,179 sekunder og var desuden den eneste, der gennemførte mere end 100 omgange. 102 stykker blev det til.

- Vi fik over 100 omgange, og det er vi glade for. Morgenen var ok, da det var tørt, men eftermiddagen var så kold, at det var svært at få hjulene til at køre og få reel, produktiv træning ud af det, siger Daniel Ricciardo.

Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) var mandagens næsthurtigste, mens hans landsmand hos Ferrari, Kimi Räikkönen, satte tredjebedste tid.

Danske Kevin Magnussen (Haas) var ikke i aktion på førstedagen af testkørslerne i Barcelona.

Danskeren skal først køre tirsdag, da det mandag var franske Romain Grosjean, der testede for Haas-teamet.

Danskerens kollega satte tiendebedste tid af de 13 kørere, som satte en tid i mandagens træning.

Sæsonens første Formel 1-grandprix bliver kørt 25. marts i Melbourne.