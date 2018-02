Odense rummer allerede en del af dem: Tinderbox, blomsterfestivalen, filmfestivalen, HCA-festivalen. Og til efteråret støder endnu en til samlingen.

Abrahams sammenbragte børn, hedder byens nye festival, der fra midt september til start december vil præsentere foredrag, debat, musik, dans, mad, drikke og meget mere. Alt sammen med det formål at skabe dialog mellem jøder, muslimer og kristne og rette et fokus på Odense forskellige kulturer.

- Der er behov for, at forskellige mennesker med forskellig baggrund lærer at forstå hinanden bedre, mener initiativtagerne og festivalens såkaldte koordinationsgruppe: Kulturmaskinens leder Jesper Vognsgaard, FOF-leder Anders Kinch-Jensen, publikumschef Jens Winther Bang Petersen fra Odenses biblioteker og sognepræst Lars Hagensen fra Dalum Kirke.

- Det er en åben festival, hvor alle kan få et arrangement i festivalkalenderen, hvis det opfylder festivalens formål om at være dialogskabende, oplysende og båret af tolerance over for anderledes tænkende, lyder det.