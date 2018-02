Hjemløse skal ikke sove udendørs i den strenge nattefrost, når der er plads på herberger og natcaféer. Derfor bør danskerne give en hånd og kontakte den sociale døgnvagt, hvis de ser en hjemløs.

Det siger socialminister Mai Mercado (K).

- Hvis man ser en hjemløs, er det vigtigt, at man i København tager fat i akutnummeret og får ringet. Så vi får opsporet alle, som er uden tag over hovedet, siger Mai Mercado.

- Det gør vi, fordi vi ikke har lyst til at vågne op en dag og opdage, at en af vore hjemløse er død natten over.

Hun beder danskerne hjælpe hjemløse i en opfordring med Københavns socialborgmester Mia Nygaard (R). Man kan ringe til Den Sociale Døgnvagt på 33 17 33 33 eller 112, hvis der er fare for en persons liv eller helbred.

Der er penge til nødovernatning. Siden 2012 er der i satspuljen årligt afsat mellem 3,0 og 6,7 millioner kroner til formålet. I år er der 4,0 millioner kroner som led i planen til at bekæmpe hjemløshed.

I København var der søndag 57 ledige pladser på herberger og natcaféer. I København og Aarhus opsøger medarbejdere i hold målrettet hjemløse.

I Region Hovedstaden har Psykiatrisk Gadeplansteam otte sygeplejersker, en afdelingssygeplejerske og en overlæge. De hjælper hjemløse voksne med en psykisk sygdom.

I Aarhus har Gadeteamet med sygeplejersker et gratis og anonymt tilbud til mennesker, som lever på gaden. Teamet følger de hjemløse til læge, tandlæge, hospital og herberger.

Spørgsmål: Har vi før haft eksempler på, at hjemløse sover ind i døden?

- Det tror jeg desværre, man kan se eksempler på, når man går tilbage i tiden. Jeg reagerer på, at vi står over for en række døgn med rigtig hård frost, siger Mai Mercado.

- Det er vigtigt, at alle træder til, hvis de ser en borger, som har det svært alene ude i frosten.