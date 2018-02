OK18

- Det er er illusion at opfatte overenskomstforhandlinger på det offentlige område som et jævnbyrdigt slagsmål. Arbejdsgiverne sidder på forhånd med næsten alle trumfkortene på hånden, siger kommunalforsker Roger Buch.

Storkonflikt: Uanset om det ender med storkonflikt som følge af de mere eller mindre sammenbrudte overenskomstforhandlinger mellem stat, kommune og regioner på den ene side og de offentligt ansatte på den anden, så ender det med, at de offentlige arbejdsgivere i overvejende grad får deres vilje. Styrkeforskellen mellem parterne tipper helt entydigt over på arbejdsgivernes forhold.

“ Det er en illusion, at det er tale om et jævnbyrdigt slagsmål. Arbejdsgiverne er langt stærkere alene af den grund, at en konflikt ikke rigtig koster dem noget. Roger Buch, kommunalforsker

Det vurderer lektor og kommunalforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

- Det er en illusion, at det er tale om et jævnbyrdigt slagsmål. Arbejdsgiverne er langt stærkere alene af den grund, at en konflikt ikke rigtig koster dem noget. For kommunekasserne kan en konflikt ligefrem være en fordel, for lærere, pædagoger og sosu'er for eksempel skal ikke have løn under en konflikt, og der er ikke nogen indtægter, man mister - som for eksempel hvis et slagteri havner i en konflikt, siger Roger Buch.

Roger Buch nævner lærerlockouten i 2013 som et eksempel på det. Dengang forsvandt undervisningen i lockout-perioden og blev ikke fulgt op efterfølgende med ekstra undervisning for at råde bod på det forsømte. Dermed var lockouten en økonomisk gratis omgang, mener han.