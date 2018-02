Fyns Amts Avis mener: Strafzoner bør mødes med sibirisk kulde

Integrationen er slået fejl. Det er åbenlyst.

Ingen kan leve med, at indvandrere i stedet danner parallelsamfund med regler og normer, der er fundamentalt forskellige fra dem, der gælder for alle andre. Det siger også sig selv.

Og statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) fornemmelse af, at "det er fem minutter i tolv" for rettidig omhu og politisk handling, deler de fleste formentlig også.

“ Hvis regeringen får flertal for strafzoner med dobbelt straf, vil Danmark ikke længere være et retssamfund.

Men nogen som helst forståelse for, at det undervejs i processen skulle være nødvendigt at gøre vold på retsstatens grundprincipper, kan regeringen ikke forvente at blive mødt med.

Regeringen præsenterer på torsdag en plan, der ifølge statsministeren sætter hidtil uset hårdt ind mod parallelsamfund og ghettodannelser.

"Dét, vi gør på torsdag, vil være ret historisk", siger han til Berlingske.

Indtil videre har regeringen kun ladet et forslag om en ekstra hård straf for kriminalitet, der bliver begået i særligt udsatte boligområder, sive. Men det er også slemt nok.

Bliver forslaget til lov, vil det betyde, at straffen for vold, trusler, hærværk og en lang række andre forbrydelser skal fordobles, hvis de bliver begået i særlige såkaldte strafzoner.

Strafzoner, som politiet skal fastlægge, og som i realiteten vil blive hele eller dele af de boligområder, der i dag karakteriseres som ghettoer.

Hvis regeringen får flertal for strafzoner med dobbelt straf, vil Danmark ikke længere være et retssamfund.

Så vil en kriminel, der begår en forbrydelse i Vollsmose, blive straffet dobbelt så hårdt som den, der begår en fuldstændig tilsvarende forbrydelse i Gentofte.

Der vil ikke længere være lighed for loven. For, som statsministeren forklarer og forsvarer forslaget i Berlingske, så vil der blive tale om "proportionelt at diskriminere, forskelsbehandle, med afsæt i objektive kriterier".

En påstand, som den formfuldendte formulering til trods ikke kan skjule det faktum, at regeringen agter at diskriminere og bede politiet sørge for, at nogle er mere lige for loven end andre.

Regeringens samlede plan for opgøret med parallelsamfund og ghettodannelser kender vi først torsdag.

Derfor er det i sagens natur heller ikke muligt på forhånd at spå om dens muligheder for at opnå den tilsigtede effekt.

Men sikkert er det, at det vil den del af planen, der kaldes "skærpet strafzone", ikke.

Den vil tværtimod øge utrygheden ved et samfund, hvor midler som diskrimination og forskelsbehandling tilsyneladende helliger politiske mål.

Derfor bør enhver rettænkende møde regeringens forslag om strafzoner med en kulde, som svarer til den sibiriske, der ifølge DMI er på vej ind over landet.