At rive Østfyns Museers kontorbygning ned kræver ikke den helt store akkuratesse, når det gælder om at svinge grabben. Så de senere dage har Jørgen Petesen sammen med de øvrige fra nedrivningsholdet fra Dreier & Co. A/S kunnet gå til opgaven med den maskinkraft, der gør, at et hus, bygge af til militære formål for 150 år siden, i løbet af få timer og dage er forvandlet til en bunke murbrokke.

Farvel til det gule hus Det gule hus ved Nyborg Slot var en værkstedsbygning fra garnisonstiden og blev opført i midten af 1800-tallet. Efter garnisonen blev nedlagt har, den fungeret som kustodebygning, privat hjem og senest som kontorbygning for Østfyns Museer. Materialerne fra huset genbruges så vidt muligt og får nyt liv i andre sammenhænge. Tagstenene skal skabe et nyt tag på møllehuset ved Johannes Larsens Museet i Kerteminde, de mange gule mursten er solgt som genbrugssten i Svendborg. De gule mursten fra den anden gule værkstedsbygning på Slotsholmen blev eksempelvis genbrugt ved forhøjelsen af en mur på Borgmestergården i Nyborg. Vinduer og døre er afmonteret med genbruge for øje. Området, hvor huset lå,bliver et parklignende anlæg. Der foretages ikke arkæologiske undersøgelser. Eventuelle fundamentsrester under jorden efterlades til fremtidens arkæologer.

- Tagkonstruktionen tog vi med den store kran, vi har lejet til formålet. Den kan brække sådan nogle spær i stykker, vælte mure og brække beton op i løbet af få timer, siger Jørgen Petersen med et kendermine-nik mod den store maskine, der står og fredagshviler sig for enden af volden bag slottet.

Dog har der skullet tages det hensyn, at så mange af tagstenene skulle kunne genbruges, så de blev taget ned med håndkraft én for én. Også vinduer og døre blev taget ud af huset for at blive afhændet til et firma, der kan sælge den slags videre.

Han tager sig også lige en pause for maskinen og kan fortælle, at han stort set har arbejdet på slotsholmen siden 2014, hvor hovedopgaven har været at være gravemester for arkæologerne.

Jørgen Petersen har blandt middelalderarkæologerne ry for at være en maskinfører, der kender udstyret til perfektion og stort set kan skrabe et jordlag af med millimeters nøjagtighed - en vigtig evne for en maskinfører og især vigtig for arkæologer, der har det med at skulle gå superforsigtigt til værks, når der graves i dybden efter ny viden om gamle bygningsværker som borganlægget ved Nyborg Slot.

- Det har været et fantastisk dejligt arbejde for mig, siger Jørgen Petersen.

- De arkæologer er flinke folk helt igennem. Det har været så positivt at arbejde sammen med dem. Det handler jo om at forsøge at grave lige præcis dér, hvor de har brug for det. Og på en måde, der gør, at intet bliver ødelagt. Nogle gange har de været sådan, at vi skulle prøve at grave rundt om og ned under for eksempel store sten. Når vi stødte på sådan én - og dem var der mange af - kunne jeg ikke som ved byggerier bare få den hevet op af jorden. De skulle først undersøges nøje. Så af og til var der noget ventetid, mens de undersøgte, og vi kunne komme videre, siger Jørgen Petersen.

- Og så har det været så afvekslende. Vi har benyttet det helt store maskineri, en 25 ton gravmaskine, og den helt lille eldrevne på 800 kilo. Den lille brugte vi, da vi gravede inde under slottet.

- De er gode at snakke med, de arkæologer. Det spændende har også været, at de brænder for deres fag og arbejde. Så jeg har også fået en masse at vide om arkæologi.