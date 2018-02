1. Sygehusene - planlagte operationer aflyses

Her vil man opretholde et akutberedskab i tilfælde af storkonflikt. Det vil sige, at landets akutmodtagelser og de øvrige afdelingers akutberedskaber vil være stort set funktionsdygtige. Til gengæld vil al planlagt behandling blive suspenderet. Så står du foran en planlagt knæoperation, skal du derfor forvente, at operationen bliver aflyst ved en storkonflikt. Når konflikten er ovre, vil behandlingsgarantier og andre patientrettigheder blive suspenderet, indtil sygehusvæsenet er kommet igennem den pukkel af planlagte behandlinger, som er opstået under konflikten. Det kan tage sygehusene adskillige måneder at komme på omgangshøjde med aflyste behandlinger efter bare 14 dages konflikt.