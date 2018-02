I snart fem år har han frivilligt rullet langs vejkanterne omkring Brobyværk. Med sin tang har han nappet efter det ene stykke skrald efter det andet. Trods det utaknemmelige job, hvor vejsiderne altid bliver griset til med skrald på ny, så bliver 72-årige Erland Christensen ved.

- Det nemmeste er jo at gøre ingenting, som hans ironiske motto lyder.

Men han er ikke typen, der bare lader tingene ligge - og slet ikke affaldet. For har man påtaget sig en opgave, så skal den fuldføres, også selvom han ikke får så meget som en krone for det. Fast og kontinuerligt.

- Det er såmænd ikke fordi, jeg er blevet bidt af at samle skrald, jeg bliver bare sur, når det ligger der og flyder.

Hans holdning til skrald i naturen og arbejdet med at samle det op begyndte tilbage i 2013. Dengang var Erland Christensen lige gået på pension, og i aviserne Politiken og Jyllands-Posten kørte en debat om, hvorvidt det var værdigt for kontanthjælpsmodtagere at få til job at samle skrald.

Erland Christensen viser avisudklippene frem, som han har gemt fra dengang.

- Det var egentlig der, jeg begyndte at protestere, for jeg kunne ikke se noget uetisk i arbejdet med at samle skrald. Det uetiske ligger hos dem, der smider det, siger Erland Christensen.

Samtidig var Erland Christensen begyndt at se håbløsheden i de kun én eller to affaldsindsamlinger, der var om året i byen. Han havde deltaget i skraldeindsamlinger i omkring syv år, men måtte indse, at det ikke var nok i kampen mod skraldesvinene.

Så Erland Christensen tog sagen i egen hånd, fik anskaffet sække og en tang, steg på cyklen og begyndte at samle andres affald. Det er et ulækkert job, koldt og det er vådt, kan Erland Christensen oplyse ud fra egen erfaring, men alligevel cykler han området rundt fire gange om ugen, for at holde byen ren.

- Det er jo egentlig en håbløs opgave, for man kan tage den ene side af vejen, og når man kommer tilbage igen, så ligger der skrald igen, siger han og fortsætter.

- Men man kan jo vende det om til det positive og sige: Det er en sikker beskæftigelse og et frit liv. Man får frisk luft og skal ikke betale til et fitnesscenter. Og glemmer man noget, så behøver man ikke være ked af det, for det bliver liggende til man kommer igen.