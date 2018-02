Dansk Folkeparti ser positivt på den del af regeringens udspil om parallelsamfund, der er offentliggjort indtil videre.

Nemlig forslaget om at det skal give dobbelt straf, hvis man begår visse typer af kriminalitet i de såkaldte ghettoområder.

- Man skal kende Dansk Folkeparti dårligt, hvis ikke man ved, at DF går ind for strengere straffe, for personfarlig kriminalitet specielt. Da det her er et skridt i den retning, synes vi, at det er positivt, siger gruppeformand Peter Skaarup (DF).

FAKTA: Her er regeringens liste over ghettoområder Transport- og Bygningsministeriet offentliggjorde for nylig regeringens liste over ghettoområder i Danmark.



22 danske boligområder er på regeringens ghettoliste. De tre største er Vollsmose, Tingbjerg og Gellerup:



* Mjølnerparken, København.



* Gadelandet/Husumgård, København.



* Tingbjerg/Utterslevhuse, København.



* Bispeparken, København.



* Tåstrupgård, Høje Taastrup.



* Gadehavegård, Høje Taastrup.



* Agervang, Holbæk.



* Ringparken, Slagelse.



* Motalavej, Slagelse.



* Lindholm, Guldborgsund.



* Solbakken, Odense.



* Vollsmose, Odense.



* Nørager/Søstjernevej m.fl., Sønderborg.



* Stengårdsvej, Esbjerg.



* Korskærparken, Fredericia.



* Sundparken, Horsens.



* Munkebo, Kolding.



* Skovvejen/Skovparken, Kolding.



* Finlandsparken, Vejle.



* Bispehaven, Aarhus.



* Skovgårdsparken, Aarhus.



* Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus.



Kilde: Transport- og Bygningsministeriet.

DF glæder sig også over, at det ser ud til, at regeringen vil prioritere mere politi til de udsatte boligområder.

- Der mangler så noget. Vi synes, at man skal gøre mere ud af udvisning af ikke-danske statsborgere. Vi skal også have videoovervågning i de pågældende ghettoområder, siger Skaarup.

Regeringen ventes at præsentere sit udspil til bekæmpelse af parallelsamfund i denne uge. Men i mandagens udgave af Berlingske har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) løftet sløret for en del af det.

Det er den del, Peter Skaarup forholder sig til. Han understreger, at DF glæder sig til at se hele udspillet.

Hvilke typer af kriminalitet, der skal straffes dobbelt så hårdt, er tilsyneladende endnu ikke lagt fast. Men justitsministeren peger over for Berlingske på blandt andet hærværk, tyveri og trusler.

Selv om der altså kun er løftet en lille flig af sløret for udspillet, har det allerede fået en del kritik. Blandt andet vurderer flere jurister, at det i praksis vil forskelsbehandle folk, fordi kriminalitet ofte foregår lokalt.

Men det er ikke en bekymring, DF deler. Peter Skaarup nævner, at der allerede i dag kan oprettes visitationszoner, hvor der gælder særlige regler. Og kører man for stærkt på motorvejen ved vejarbejde, giver det også en hårdere straf, lyder det.

Spørgsmål: Men vil det i praksis, tror du, være folk med ikkevestlig herkomst, der primært vil blive ramt af de hårdere straffe?

- Der er ingen tvivl om, at der er en overvægt af ikkevestlige indvandrere i de her bebyggelser. Der vil også være flere gennemsnitligt, der begår kriminalitet, som ikke er danske statsborgere og er ikkevestlige indvandrere.

- Dem, der ikke er danske statsborgere, skal udvises. Og dem, der er danske statsborgere, skal have nogle føleligt strengere straffe, siger Skaarup.