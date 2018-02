Debat: Grund til bekymring over nye nye vielsesregler

Der er højt til loftet på Ærø. Tolerancetærsklen ligger også højt. Det er en åben og gæstfri ø. Det er blandt andet det, der tiltrækker tusindvis af turister fra nær og fjern. Og det er også det - samt en forholdsvis nem sagsbehandling - som hvert år tiltrækker de tusinder af par, som vælger at blive viet her hos os.

Vi ser dem jo hver uge - de glade, smilende og lykkelige nygifte mennesker i gaderne i Ærøskøbing. Folk kommer hertil, fordi de gerne vil giftes. Gerne vil giftes på Ærø.

Jo - der er nogle, som snyder med papirerne. Men det holder de da øje med i vielsesbureauerne. Og hos kommunen. Man har fra vielseskontoret - hvilket bliver bakket op fra såvel kommunen som vielsesbureauerne - foreslået, at man får mulighed for at arbejde efter den "irske" model, hvilket betyder, at man på vielseskontoret får kompetence til at godkende - eller afvise - folks id-papirer. Og denne opgave kan de sagtens magte.

Når børne- og socialminister Mai Mercado varsler oprettelse af en central ekspertenhed, som skal foretage kontrol af betingelserne, hvis ikke begge parter er enten danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark, er det det stik modsatte af tankerne i "den irske model".

Det vil blive en bureaukratisk hæmsko for en glidende afvikling af sagerne, og der er virkelig grund til bekymring. Dels bekymring over en forsinkelse af sagerne, dels bekymring for behandlingen af parrene, som blot vil giftes, og dels bekymring over fremtiden for alle de forretninger, som er en del af øens service over for vore gæster.

Stop mistænkeliggørelsen! Og lad os ordne tingene her på øen. Vi har nogle folk, som er dygtige til det.