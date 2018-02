Danmarkshistorie

Bøger: Danskerne knaldede sig gennem besættelsen- i hvert fald hvis man skal tro historiker Thomas Oldrup, der beskriver danskernes sexliv under de fem mørke år i bogen "Fanden tage i morgen - sex, køn og kærlighed under besættelsen", som er udkommet på Haase. "Besættelsen var som at sende en gymnasieklasse til Prag. Når man kommer uden for sognegrænsen, lægger man ikke på samme måde låg på, hvordan man opfører sig. Det gjaldt også dengang," siger forfatteren i en pressemeddelelse. Thomas Oldrup har siden 2008 været redaktør på månedsmagasinet "Alt om historie".