Få risikerer at blive hårdere ramt end borgere uden et tag over hovedet, når DMI melder om nattetemperaturer på omkring 10 frostgrader de kommende dage.

Det har fået herberger i Århus og København til at melde om frygt for, at hjemløse kommer i livsfare. Men er man hjemløs på Fyn, behøver man ikke at skulle frygte for sit liv.

Det understreger Jan Lund Pedersen, der er forstander ved Kirkens Korshær Herberg i Odense. Han tror slet ikke, at kulden bliver en ekstra belastning for hans arbejdsplads:

- Jeg tænker rent faktisk ikke, at det kommer til at betyde noget for os. Vi har haft fuldt hus de sidste fire måneder, og vi har jo kun de pladser, vi har, siger han.

Hjemløse på Fyn På Fyn er det hovedsageligt i Odense, at der findes hjemløse borgere. SFI's seneste kortlægning over området viser, at der i 2017 var 113 hjemløse borgere i Odense mod 173 ved forrige opgørelse.Billedet i de øvrige fynske byer er mere usikkert, men ifølge samme rapport er der sket en stigning i antallet af hjemløse borgere i kategorien "øvrige kommuner", hvor den største by har over 20.000 indbyggere. I denne gruppe er antallet steget fra 1.300 personer i 2015 til 1.457 personer i 2017.



På landsplan er der kommet otte procent flere hjemløse mellem de to seneste kortlægninger.



Kilde: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Med 16 værelser og et enkeltværelse med tre opredninger er han fortrøstningsfuld ved, at han har plads nok at tilbyde de hjemløse. Det samme gælder i Svendborg, hvor Omsorgscenter Sydfyn alligevel har forberedt sig på, at der kan komme flere gæster end normalt:

- Vi har en gadesygeplejerske og en opsøgende medarbejder, som går rundt i miljøet. Så hvis de opdager nogen, som har brug for et overnatningssted, så guider de dem herop, siger afdelingsleder Gitte Kromann Jacobsen.

- De er mere aktive lige nu for at sikre sig, at alle derude ved, at vi har det her tilbud. Det er vi ekstra opmærksomme på, men det er en opmærksomhed, vi har hele året, fortsætter hun.