Nordøstfyn: Fyns Politi har haft travlt henover weekenden, hvor tre sammenlignelige indbrud er blevet anmeldt.

Første melding om indbrud skete fredag formiddag i en beboelse på Odensevej i Kerteminde, hvor der mellem klokken 9.40 og 11 var blevet brudt et vindue op. Tyvene kom afsted med tre armbåndsure, et dameur fra Dolce & Gabbana og to herreure fra Seiko med henholdsvis en brun og en sort læderrem. Udover det stak de også af med en PlayStation 3, en iPad Mini og en tablet fra Samsung.

Også en beboelse på Næsset i Munkebo fik besøg af ubudne gæster. Hvordan de kom ind i ejendommen, melder Fyns Politi intet om, men tyveriet er sket mellem lørdag den 17. februar og lørdag den 24. februar. Her stjal tyvene blandt andet en Garmin GPS, en standerlampe af mærket Louis Poulsen og en træabe af Kay Bojesen. Udover det løb de også afsted med nogle ure og mønter, men der mangler stadig det fulde overblik.

Lørdag aften fik Fyns Politi en melding om endnu et indbrud, der er sket i løbet af dagen. Dette skete på Mejerivejen i Marslev, hvor der ligesom på Odensevej var brudt et vindue op, som tyvene var kravlet ind ad. Beboerne her fik stjålet øreringe, halskæde, en tablet, en flaske whisky, en mobiltelefon fra Sony og to bærbare af mærkerne HP og Compaq.