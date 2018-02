FODBOLD: OB's anfører Kenneth Emil Petersen trænede med i næsten fuldt omfang mandag middag på kunstgræsset i Ådalen, hvor OB-mandskabet fordøjede søndagens nederlag i Parken mod FCK.

- Det så fornuftigt ud, men anklen er lidt øm og nu må vi så på eftervirkningerne tirsdag, siger OB-træner Kent Nielsen.

Marco Lund er stadig syg og det er langt fra usandsynligt, at Joao Pereira igen skal spille stoppermakker til Jeppe Tverskov, når OB onsdag aften spiller hjemme mod Lyngby.

Troels Kløve var også ramt af det slag, han havde fået ved Robert Skovs brutale tackling i første halvleg.

- Han har ikke vrikket om, men der er tale om et hårdt slag. Episoden ser voldsom ud på tv og er nok til den hårde side, siger Kent Nielsen uden at tage stilling til, om der skulle have været rødt kort i stedet for gult, som Jakob Kehlet gav.

Mikkel Desler trænede lidt med, men må betragtes at være uden mulighed for at komme i truppen på. Desler var ikke i stand til at gennemføre træningen med en skadet ankel.

Rasmus Festersen havde problemer med sin ene trædepude under foden.

- Det er ikke noget særligt. Det kommer af at spille og træne på skiftende underlag, mener Kent Nielsen.

OB træner igen tirsdag kl. 11.30 på kunstgræs, fordi det vil føles for tungt på kampdagen at have trænet på naturgræs dagen før. Og på grund af det sammenpressede program, skal der heller ikke trænes synderligt hårdt.

Lyngby har ikke vundet de sidste ti kampe, men har spillet uafgjort på det seneste mod AGF og Silkeborg.