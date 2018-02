Selv om staten stadig støtter letbanen, som skal bygges ved Ring 3 i København, trækker den sig fra interessentskabet (IS) Hovedstadens Letbane.

Det meddelte transportminister Ole Birk Olesen (LA) mandag ved et borgmesterforum i Gladsaxe.

Når staten trækker sig, ejes selskabet af Region Hovedstaden samt de involverede kommuner. Vedtægterne for IS Hovedstadens Letbane ventes ændret, når bestyrelsen mødes midt i marts.

Staten står stadig bag sit løfte om at yde et statsligt tilskud på knap 1,8 milliarder kroner til projektet. Det fremgår af principaftalen fra 2013 samt loven om letbanen på Ring 3.

Linjen skal køre på Københavns Vestegn. Den passerer Herlev Hospital og Glostrup Hospital. Toget kører på 29 stationer fra Lundtofte ved Lyngby i nord til Ishøj i syd.

Ruten omfatter 11 kommuner: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup.

Letbanen ventes årligt at blive brugt af 13-14 millioner passagerer.

Bag aftalen står alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet. Kredsen kræver en "Aarhus-model", før staten underskriver kontrakter med entreprenører. Derfor skal staten forlade IS.

- Forligskredsen besluttede i 2013, at der skal anlægges en letbane i Ring 3. Med de aktuelle fordyrelser har det været relevant at kigge på statens rolle, og i den forbindelse ønsker vi en model, hvor vi sikrer os, at staten ikke pålægges merudgifter ud over de fastlagte reserver, siger Ole Birk Olesen i en skriftlig kommentar.

Når staten er udtrådt af IS, kan selskabet underskrive kontrakter med entreprenørerne, så byggeriet kan gå i gang.

Aarhus Letbane blev flere gange forsinket af tekniske problemer, så myndighederne ikke ville godkende projektet til aftalt tid.