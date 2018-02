Bogense: Under et indbrud i et parcelhus på Birkevej stjal tyve natten til fredag både et pengeskab fra Harald Nyborg og skabets indhold i form af kontanter.

De ubudne gæster fik adgang til huset ved at bryde havedøren op.

I Kongsbergparken kunne ejerne af et parcelhus fredag konstatere, at tyve havde været indenfor i villaen i aftenen eller nattens løb. Tyvene stjal ifølge Fyns Politi en computerskærm af mærket Mac samt nogle af ejernes smykker.

De ubudne gæster fandt vej til husets rum ved at pille en rude ud. /EXP