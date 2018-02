- Vi kunne faktisk mærke en effekt med det samme. Da min mand stod op fredag, kunne han godt nok høre rågerne, men det var, som om de kredsede meget højt oppe - som om de ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre. De har sat sig lidt i træerne, men længere væk, så de er blevet usikre. Nogle gange har været flere hundrede fugle samlet, men i dag (mandag, red.) har vi for eksempel kun set et par stykker, siger hun.

Marianne Skovby er en af de beboere, der har klaget til kommunen over rågeinvasionen gentagne gange, siden fuglene "flyttede ind" for tre år siden. Rågernes skrig har generet parret så meget, at de har overvejet at sælge deres hus. Nu afventer de, om ballonerne bliver ved med at have en virkning.

- Jeg ved ikke, om rågerne er så smarte, at de opdager, at de ikke er farlige, siger hun.

Derfor har hun inviteret interesserede naboer til møde torsdag kl. 19.00 på Hattens parkeringsplads. Her vil de prøve at få lavet en sms-kæde, så naboerne kan varsko hinanden, når rågerne dukker op, og mødes med grydelåg og murerspande og andre larmende remedier.

- Selvfølgelig kan vi gå derop enkeltvis, men det vil nok have en større effekt, hvis vi er mange, der laver rabalder. Vi ved jo ikke, om de her balloner virker i længden, og så er vi lige vidt. Derfor holder vi mødet nu.