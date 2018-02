Debat: Skoler og lokalsamfund har brug for ro

Læserbrev: Som altid, når kommunerne står overfor besparelser, er det god skik og i respekt for medarbejdere, borgere og den obligatoriske høringsperiode, at vi venter med bombastiske udmeldinger og stillingtagen til de forskellige besparelsesforslag. Ikke mindst set i lyset af, at de konkrete spareforslag endnu ikke er blevet præsenteret for det politiske niveau.

Derfor er det meget overraskende, at både udvalgsformand og borgmester på nuværende tidspunkt åbner en skolestrukturdebat, som på ingen måde er godt for nogen, og som kun kan skabe en masse unødvendig uro blandt børn, forældre og medarbejdere. Faktisk så forstår jeg ikke, hvorfor det overhovedet bliver et tema, idet forligspartierne bag budgetforliget 2018-2021 gav hinanden håndslag på at fastholde den nuværende struktur. Endnu mere bekymrende er det, at der nu tilsyneladende viser sig forskellige måder at tolke budgetteksten på.

Børnetallet stiger, vi mangler pladser til de 0-2 årige børn, og om få år skal de i skole. Skal vi så nu lukke skoler for om få år igen at være nødt til at bygge nyt? Det giver ingen mening.

Lad os nu sikre udvikling i hele kommunen, som stort set alle politikere lovede borgerne inden valget og i stedet sammen med forældre og skolebestyrelser finde løsninger på de midlertidige udfordringer med små klassekvotienter. Det håndterer man på fornemste vis i friskolerne, så kan vi også i Folkeskolen. Vores skoler og lokalsamfund har brug for ro.