Kirke

Taulov: - Nu venter vi på Haderslev Stift og Kirkeministeriet. Så vi forventer snart at have en afgørelse, siger Niels Christian Henneberg.

Han er formand for Taulov Sogns menighedsråd, der i december slet ikke havde set det komme, at præst gennem 31 år, Lars Seeberg, sagde op for at søge nye faglige udfordringer som provst i Norddjurs. Stillingen blev hurtigt slået op.

“ Vi har haft tre til prøveprædiken. Niels Christian Henneberg, menighedsrådsformand

- Vi har haft 18 ansøgere, hvilket nogenlunde svarer til det niveau, vi havde håbet, siger Niels Christian Henneberg.

Udvalgte ansøgere har derefter holdt en prøveprædiken for menighedsrådet. Efter at have oplevet alle tre ansøgere prædike over det samme emne, har menighedsrådet indstillet en nummer ét og en nummer to til biskoppen og Kirkeministeriet.

- Vi skal indstille to. Det er biskoppen og ministeriet, der vælger, men der er tradition for, at de følger menighedsrådets indstilling, siger Niels Christian Henneberg.