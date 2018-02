Debat: Tre gange Ærøexpressen for elfærgens pris

På det seneste har det fremgået af Fyns Amts Avis, at el-færgen kommer til at koste i omegnen af 215 millioner kroner (EU midler ca. 120 millioner og kommunale midler ca. 95 millioner kroner). Ærøexpressen kommer til at koste i omegnen af 50 millioner. Og det foreløbig som hybridfærge.

For de ca. 215 millioner, elfærgen kommer til at koste, kan man altså få i hvert fald tre gange Ærøexpressen og en lidt større færge til for eksempel lastbiltransport. For alle de mange penge det offentlige (her bl.a. kommunale penge) har, har man så rigeligt haft til ensartede færgelejer både i nord, syd, øst og vest til brug for ensartede færger.

Fordele ved Ærøexpressen-projektet er hurtigere overfartstider og dermed bedre forbindelser til vores omgivelser. Andre fordele er, at der er væsentlig bedre ombytningsmuligheder færgerne imellem ved blandt andet dokninger, nedbrud, havari og andet. Andre fordele kan være, at Ærøexpressen-projektet kan ende i ren eldrift og dermed ikke kun i hybrid drift (Til Svendborg via Rudkøbing på max. 1 time/ Odense på max. ca. 1,5 timer/Nyborg ditto).

Bagdele ved det kommunale system er uens færgelejer og dermed ombygninger hver gang, man bygger nye færger, om end det pt. har lange udsigter i færgeselskabets regi. Det giver ej heller nogen form for en bare nogenlunde rimelig timedrift. Andre bagdele kan sikkert også fremhæves, her ikke mindst uforsvarlig brug af skatteborgernes indbetalte skattepenge (og mon ikke de kan anvendes langt bedre andetsteds?).