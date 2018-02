Vissenbjerg: En lovende sportskarriere sluttede, før den for alvor kom i gang. Sådan gik det for fodboldspilleren Andreas Laudrup, som fik gigt og måtte skabe sig en ny karriere. Men beslutningen var ikke nem. Han talte ikke med sine omgivelser om sin tilstand af skræk for, at andre skulle betragte ham som syg.

Nu fortæller han nærmere ved et foredrag i det gamle rådhus i Vissenbjerg torsdag 8. marts kl. 19.30. - Jeg lå bare på sofaen i et halvt år og var mut, trist og ked af det. Jeg kunne ikke sætte ord på min frustration, siger Andreas Laudrup i en pressemeddelelse. Det kan han nu, og folk kan bl.a. høre om, hvordan han fik overskud til at studere. - Jeg begyndte at læse handel og økonomi. Jeg havde ellers altid frygtet skolen, men fandt ud af, at jeg godt kan lide at blive klogere og bedre. Jeg fandt også ud af, at jeg kunne bruge både disciplinen og dedikationen fra fodboldlivet, siger han.

Tilmelding senest 1. marts på tlf.: 64413189 eller 50871070. Pris 125 kroner. /EXP