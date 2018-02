Stofindtagelsesrummet for nogle af byens udsatte misbrugere er nu sikret penge til driften for resten af 2018.

Efter staten stoppede medfinansieringen, har der ellers manglet lidt over 1 million kroner, som kommunen selv har skullet finde, men opgørelsen over Beskæftigelses- og Socialforvaltningens økonomi for 2017 har vist, at der var så meget overskud, at politikerne kan finde pengene her.

- Der er tale om et engangsbeløb, som betyder, at vi i løbet af 2018 skal finde en permanent løsning for stofindtagelsesrummet, siger rådmand Brian Dybro (SF).

Foreløbig har det politiske udvalg, Beskæftigelses- og Socialudvalget, besluttet at undersøge muligheden for at få andre fynske kommuner, som har stofbrugere i Odense, til at bidrage til driften. Lykkes det ikke, er der kun to muligheder tilbage, pointerer rådmanden:

- Så må vi enten finde pengene i vores egne rækker eller afsætte pengene i et nyt budget.