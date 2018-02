Nyborg/Hjulby: En 23-årig mand fra Odense begik ikke bare én dumhed, men hele tre af slagsen, da han fredag eftermiddag satte sig bag rattet på en bil og kørte en tur på Storebæltsvej i Nyborg. Her blev han stoppet af politiet, der kunne konstatere, at han var påvirket af hash. Men også, at han havde glemt at tage sele på og i øvrigt var uden førerret.

Meget bedre ser det ikke ud for en 20-årig mand fra Nyborg, der blev stoppet lørdag aften klokken 19.35 i Vestergade. Ud over hash har politiet en formodning om, at manden var påvirket af kokain. Begge blev anholdt på stedet og blev bedt om at afgive en blodprøve. Det samme gælder en 46-årig mand fra Ørbæk-egnen, der blev taget for spirituskørsel på Hjulbyvej fredag eftermiddag klokken 15.43.