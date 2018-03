Interview

- Og så håber jeg også, at de, der ikke kender problemet, får en større fornemmelse for, hvor voldsomt det er.

Hun håber, at digtene kan være et spejl og en trøst for andre, som plages af søvnløshed.

- Jeg skrev digtene for at undersøge og lære mere om søvnløshed, og jeg har læst en masse om søvnforskning undervejs. Meget af det, jeg har læst, optræder også i digtene. Både den dokumenterede videnskab og alle de pseudovidenskabelige råd, man får, når man lider af søvnløshed. Det værste er i øvrigt de lister, hvor man kan læse om de frygtelige sygdomme og problemer, man kan få, hvis man sover for lidt. Det er skræmmende læsning, siger Cindy Lynn Brown.

Det kan være en frygtet oplevelse at gå i seng. For der, i alt det bløde, hvor man skal hvile og samle nye kræfter, befinder Cindy sig jævnligt i stedet på en voldsom slagmark.

Cindy Lynn Brown er B-menneske. Hun kan lide at skrive om natten - her føler hun sig vågen og frisk - men når hun skal tidligt op, ved hun, at hun er nødt til at forsøge at sove i ordentlig tid.

"Morgenen efter er kroppen umulig benene intolerante og håret stadig vådt morgenen efter finder jeg et flimrende billede af et privatfly i mælkeskummet og spiser ratatouille til morgenmad morgenen efter er det ikke nødvendigt at vågne morgenen efter opdager jeg en by i mit hjerte morgenen efter sådan en nat jeg kender så hudløst." Fra digtet "Træthedsnedbrud"

- Allerede ved spisetid aftenen inden begynder jeg at spekulere på, om jeg kan sove. Og det kan jeg ikke, når jeg ved, at jeg skal. Jeg kan godt arbejde, selv om jeg ikke har lukket et øje, men jeg vil jo helst være den bedste og mest nærværende udgave af mig selv, siger hun.

Cindy Lynn Browns problemer med at sove opstod første gang, da hendes lillebror døde af kræft. Cindy var da ni år. I teenageårene gik det bedre, men da hun var i begyndelsen af 20'erne, vendte de vågne nætter tilbage. Nu hærger de hende især, når hun ved, at hun skal tidligt op næste dag og præstere på et bestemt tidspunkt.

Cindy Lynn Brown 44 år, opvokset i Aarhus og Chicago - hendes far er amerikaner. Bor i Odinsgade i Odense Uddannet mag.art. Er digter, oversætter og freelanceunderviser i skrivning og engelsk. Skriver også folks livsfortællinger og redigerer andres tekster. Har været medarrangør af Odense Lyrikfestival siden begyndelsen for 12 år siden. I år finder den sted fra 10. til 18. marts. Skriver i øjeblikket på en digtsamling om flygtningelejre, som hun har besøgt sammen med sin kæreste, som også er digter og medskribent. Danskere og søvnbesvær Ifølge Dansk Center for Søvnmedicin, Rigshospitalet, generes mellem 10 og 20 procent af danskerne af kronisk søvnbesvær. Søvnbesvær defineres som tilstande, hvor man har svært ved at falde i søvn, svært ved at sove igennem, eller hvor man vågner for tidligt, og hvor søvnbesværet er forbundet med udtalte dagsymptomer f.eks. i form af dagtræthed. Kvinder rammes mere end mænd og lidelsen bliver mere almindelig med alderen. Kan opstå i barndommen og undertiden fortsætte ind i voksenlivet.

Med sine digte har hun også ønsket at befri B-mennesker for en række fordomme.

- Som B-menneske bliver man nemt stemplet som doven, fordi man sover bedst på andre tidspunkter. Man siger jo ikke til et A-menneske, at han eller hun spilder hele aftenen, hvis vedkommende går tidligt i seng. Men hvis et B-menneske sover bedst om formiddagen, spilder han eller hun dagen. Hele samfundet er indrettet efter A-mennesker. Jeg kunne godt tænke mig, at både skoler og arbejdsmarked var indrettet mere fleksibelt. Der er også børn, som er B-mennesker.

For godt et år siden fik Cindy Lynn Brown nok af sit problem. Hun prøvede at følge et anerkendt råd om først at gå i seng, når hun er træt, hvilket ofte er midt på natten, men det blev et kæmpe problem, når hun skulle tidligt op. Hun panikkede og lå vågen i de få timer, hun havde til at sove. Så prøvede hun at gå i seng på et bestemt tidspunkt hver aften og at stå op på et bestemt tidspunkt hver morgen, men det kunne det indre B-menneske ikke leve med. Hun kunne ikke falde i søvn.

- Og når først man har kæmpet i et par timer, kan man slet ikke sove.

For et år siden gik hun til lægen, som ikke kunne hjælpe, men henviste til en øre-, næse-, halsspecialist. Her kom hun til i juni, men det søvnudstyr, hun skulle sove med, viste sig at være defekt, så det var om igen i september.

- Specialisten nåede frem til, at jeg måske holder små pauser i min vejrtrækning, og henviste mig til et søvnlaboratorium, hvor jeg kom til i februar. Nu sover jeg - eller forsøger på det - med en meget larmende maskine, der blæser kold luft, som gør mig forkølet. Her i marts får jeg resultatet af maskinens målinger.

Cindy Lynn Brown forventer ingen mirakler. Hun prøver at slå sig til tåls med, at der er nætter, hvor hun ifølge sin egen søvnmåler (et lille armbånd) kun får fire minutters dyb søvn. Desto større er glæden over de døgn, der trods alt byder på normal søvn. Det er typisk i de perioder, hvor hun selv tilrettelægger sit arbejde og sine aftaler.

Cindy Lynn Brown: "Dealbreaker", 134 sider, Forlaget Spring, er udkommet