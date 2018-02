Jeg er færdig med Christiansborgs hamsterhjul

For et par uger siden lukkede jeg døren til Christiansborg bag mig. Jeg tog mit skrivebord på nakken og med ud i Danmarks udsatte boligområder for at blive klogere på, hvordan vi kan løse årtiers fejlslagen integrationspolitik.Jeg har boet i Vollsmose og jeg har boet i Gellerup. Og i de kommende uger placerer jeg mit skrivebord i andre udsatte boligområder rundt omkring i landet. Det gør jeg fordi, det gør en forskel at lytte til de borgere, som hver dag lever med og ved siden af konsekvenserne af de uløste integrationsproblemer. Allerede nu er jeg ikke i tvivl om, at der er meget mere at hente ude i virkeligheden end på Christiansborg. Hvor partierne år efter år løber rundt i hamsterhjulet efter de samme symbolpolitiske point og debatter burkaforbud, gris-på-gaflen i daginstitutionerne og DF-annoncer, der udråber hele befolkningsgrupper som byrder.

Jeg har brugt min tid bedre. Mine dage i Vollsmose og Gellerup har i dén grad gjort mig klogere. På de mennesker der bor i de udsatte boligområder, på deres hverdag, på deres kampe. På deres problemer og på deres drømme. På deres store behov for at blive talt med og ikke bare talt om. Jeg har lyttet til forældrenes bekymringer om rå kriminalitet i deres nabolag og rekruttering af unge til bander. Til fortællinger om stadig mere opdelt opvækst. Til unge der føler, at vi svigtede deres forældre, fordi de fik lov at sidde passive hen uden forventning om, at de skulle yde noget til gengæld for deres kontanthjælp.

I Odense NØ og Aarhus V er de bekymrede over, at deres skoler har en gigantisk etnisk og en social slagside. De er voldsomt bekymrede over, at vores børn ikke læn­gere vokser op som klassekammerater og venner. De drømmer om, at vores børn og unge går i blandede institutioner med hinanden. Mit svar til dem er: Ingen vuggestue, ingen børnehave, ingen folkeskole skal have mere end en tredjedel tosprogede børn. Ellers mislykkes integrationen. Og så taber vi alle sammen. Vi har også talt om, hvordan vi er nødt til at lave politik på en ny måde: Hvor Christiansborg ikke skændes om symbolerne, men samles om solide planer, der ikke er lavet til valgkamp, men for at løse virkelighedens problemer. Planer, der skaber stabilitet fremfor kaos.

Dansk politik er nødt til at genopfinde sig selv. Ellers får vi ikke skabt bedre integration. Eller løst hverdagens andre problemer. Mit svar er: Slut med symbolpolitik. Virkelighedens problemer kræver nye løsninger. Og de kræver, at vi smider handskerne og den politiske berøringsangst. Normalt råber politikere ikke højt om, at de er blevet klogere. Men det gør jeg. Jeg tog fejl, da jeg ikke støttede regeringens bande-pakke. Politiet er glade for redskaberne. De fortalte mig, at den har pillet glorien af livet i og omkring banderne. Det tager jeg til mig. Og i både Bazar Vest i Gellerup og på Bøgetorvet i Vollsmose fik jeg samme klare opfordring: Giv politiet flere muligheder for at få smidt de koldblodige karrierekriminelle i fængsel og ud af vores kvarter. Som en ung mand sagde: "Hvis der er et råddent æble i kassen, ved vi jo godt hvad der sker, hvis ikke det bliver fjernet".

Jeg er ikke færdig med at blive klogere. Slet ikke. Faktisk er jeg kun lige startet. Men jeg er til gengæld mere end færdig med at traske rundt i Christiansborgs hamsterhjul. Forandring starter med os selv. Vil du med?