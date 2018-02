Af: Christian Lund, formand for Landbrug og Fødevarer, Kvæg, Røddin,g og Gitte Grønbæk, sektordirektør for kvæg, SEGES

Landbrug: "Vinteren er kommet og sneen lægger sig. Kalvene trives, blot vi sikrer os velstrøede bokse og dejlig varm mælk til de mindste". Denne tekst og billeder af kalve der går rundt i stalden, mens sneen daler ned udenfor, er blot et af mange opslag som Pia og Gert Andersen fra Højbjerggård Landbrug på Langeland deler på deres facebookprofil. De opdrætter og sælger kalvekød under mærket "Langelandskalven" og ved, hvor vigtigt det er at være i tæt dialog med forbrugerne.

Flere og flere danskere køber nemlig lokalproducerede fødevarer og vil gerne vide, hvor deres mad kommer fra. Samtidig ved vi, at mange danskere ikke er i kontakt med landbruget og derfor ikke ved, hvordan et moderne landbrug ser ud. En analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at en stor del af forbrugernes indtryk og dermed holdning til dyrevelfærd stammer fra år tilbage, hvor de måske besøgte en kostald i deres barndomsår og der så, at køerne stod bundne.

En sådan uvidenhed kan være med til at skabe myter og grave grøfter mellem landmænd og forbrugere. Måden at undgå det på er mere åbenhed og dialog. En positiv og tæt dialog med forbrugerne er vigtig for kvægbrugets muligheder for udvikling og for tiltrækning af medarbejdere. Men forudsætningen for at lykkes med dialogen er, at vi i kvægbruget lytter til forbrugerne og opsøger dialogen.

Det skal vi blive endnu bedre til. Derfor har vi fokus på øget forbrugerkontakt i vores nye 2020-strategi for dansk kvægbrug, der i disse dage bliver præsenteret for op mod 2400 deltagere på Kvægkongres 2018 i Herning.

Helt konkret skal vi i mere direkte dialog med forbrugerne. Det kan være ved at invitere skolelever indenfor, som mælkeproducent Vilhelm Blau fra Nørre Snede, der i oktober havde 15-årig Valdemar fra Valby i fire dages praktik. Det lærte både Vilhelm og Valdemar meget af. Vi opfordrer også kvægproducenterne til at være værter i forbindelse med Åbent Landbrug, der sidste år trak 96.000 danskere ud på landet for at se, hvor deres mad kommer fra. Desuden vil vi arbejde på at besøg på en kvæggård skal indgå som en naturlig del af børnenes undervisning i natur og teknik.

Og så skal vi udnytte de digitale muligheder til at gå i dialog med forbrugerne. Netop som Pia og Gert Andersen fra Højbjerggård Landbrug gør ved at bruge Facebook til at skabe den information, åbenhed og tillid der skal til, for at forbrugerne er trygge ved at vælge dansk produceret kød.