Udflytning: At flytte velfungerende statsinstitutioner ud i provinsen er galmandsværk. Man påstår, at det er politik, men de fleste ved jo godt, at det i det væsentligste drejer sig om, at får venstrefolk til at falde til patten - eller med andre ord: Det er som at flytte statsministeriet til Ebberød Bank.

Hvis der skal nytænkes, nu hvor provinsen mangler arbejdskraft og beskæftigelse, så vil det klart være bedre at flytte nogle af Københavns bydele til provinsen. Til at starte me3de kunne man flytte Nørrebro, som så fordeles mellem sønderjyske byer. Alle de tomme usunde ejendomme på Nørrebro med dårlig isolation kan med fordel rives ned og genopbygges som en ny og en helt tidssvarende bydel i København. Herefter kan vi over en periode på 30-50 år løbende flytte de resterende bydele inklusive Frederiksberg, som også består af store og utilsvarende bygninger, der er bedst egnet til nedrivning. Herefter skal København genopbygges og blive til Europas mest moderne miljøvenlige metropol. Som menneskene vil elske at bo i.