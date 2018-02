Der var målfest i Andalusien søndag aften, da Sevilla tog imod Atlético Madrid i Primera Division.

Madrilenerne kunne tage hjem med en storsejr på 5-2 efter en begivenhedsrig affære.

Dermed nåede Atlético op på 58 point på andenpladsen efter FC Barcelona, der topper med syv point mere.

Sevilla ligger på sjettepladsen med 39 point og har hele ti point op til fjerdepladsen, der også giver adgang til gruppespillet i næste sæsons Champions League.

Simon Kjær var ikke med i Sevillas trup, men noget kunne tyde på, at Sevilla godt kunne bruge forstærkning i forsvaret.

Efter en lille halv time blev der i hvert fald fumlet groft i egen forsvarszone af Sevillas Ever Banega.

Argentineren troede, han havde masser af tid, men Diego Costa kom løbende bagfra, erobrede bolden og sparkede gæsterne foran 1-0.

Med tre minutter igen af første halvleg dumpede bolden ned for fødderne af Antoine Griezmann, der på kanten af feltet bragede den i mål til 2-0.

Dermed var Sevilla tvunget frem efter pausen, men det projekt gik helt galt.

Griezmann øgede til 3-0 på et straffespark seks minutter inde i anden halvleg, og franskmanden lagde op til en scoring efter 65 minutter efter endnu et forsvarskoks i Sevillas forsvar.

Her serverede Gabriel Mercado bolden til Griezmann, der med en hælaflevering fandt Koke, som øgede til 4-0.

Med ni minutter igen fuldbyrdede Griezmann så sit hattrick, da han fra tæt hold nemt scorede til 5-0.

Sevillas Pablo Sarabia fik lov at pynte på resultatet med en reducering fem minutter før tid, og 1-5 blev også til 2-5 et minut før tid, da Nolito reducerede yderligere for Sevilla.

Valencia vandt tidligere søndag 2-1 hjemme over Real Sociedad. Her scorede Santi Mina to gange for hjemmeholdet.