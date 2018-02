-Vi blev spillet ud af banen af rækkens bedste mandskab. Det var kommentarerne fra KH's træner, Jens Bøye efter nedsablingen søndag eftermiddag i Kertemindehallen.

Der var skadesfravær fra Nicklas Bakkely, Kristain Nygaard og Kristian Nygård. Det vil sige et Kertemindehold uden de tre stamspillere i holdets højreside. Derfor blev det til masser af spilletid for de tre unge KH'ere, Jens Møller, Kristian Hansen og Casper lund. De er alle fremtidens KH-spillere, men stadig uden fysik og styrke til at præge en kamp mod et stærkt spillende Ydun-hold. Rækkens klart bedste mandskab, som Jens Bøye udtrykte sig.

KH fik også den værst tænkelige start. Efter godt fem minutters spil var hjemmeholdet bagud med 6-0, og resten af kampen udbyggede københavnerne føringen.

Målscorere for KH: Teis Bro og Mikkel Schmidt Nielsen 7 mål. Jens Møller 4, Clasus Baslund 2 og Anton Jacobsen 1 mål. (KAI)