Robert Skov glæder sig over sin start i FC København, efter at han søndag scorede sit første mål for klubben.

Det er gået hurtigt med tilvænningen for Robert Skov siden skiftet fra Silkeborg til FC København i vinterpausen.

Den 21-årige kantspiller har spillet fra start i forårets tre første kampe i Alka Superligaen, og søndag blev Skov så matchvinder i kampen mod OB.

Her scorede han sit første mål for klubben på et direkte frispark i sejren på 1-0.

Robert Skov glæder sig over at få scoret i sin nye klub. Det gør han både på egne og holdets vegne i en svær sæson.

- Det var helt vildt vigtigt. Det giver rigtig meget, men det var endnu mere vigtigt, at det gav holdet sejren, siger Robert Skov.

Den unge midtbanespiller ser med glæde tilbage på sin første tid i FCK, hvor han fra start har fået vist tillid af cheftræner Ståle Solbakken.

- Jeg synes, at jeg har haft en god start i FCK, hvor jeg har fået rigtig mange minutter, og jeg føler, at jeg er kommet godt ind på holdet.

- Jeg er blevet hjulpet godt af mine holdkammerater til at få en nem start, selv om resultaterne ikke altid har været, som vi har ønsket.

- Jeg føler, at jeg har gjort de ting, der skal til for at komme i betragtning til startopstillingen, og så har jeg bare været glad for den tillid, Ståle har givet mig, siger Robert Skov.

Særligt den øgede konkurrence om pladserne har ændret sig efter skiftet fra Silkeborg, men det bekymrer ikke Skov.

Han mener, at det kan være med til at udvikle ham som spiller.

- I store klubber skal der være konkurrence, og det er dét, der er med til at udvikle mig. Det er derfor, jeg er her. Jeg vil blive en bedre fodboldspiller, og det bliver jeg kun med en øget konkurrence.

- Det handler om at gøre det godt, hver gang man får chancen. Hvis man ikke leverer, bliver man taget ud, så jeg prøver at gøre det bedste for at tilfredsstille mine holdkammerater og trænerteamet, siger Robert Skov.

Med søndagens sejr er FCK på fjerdepladsen i Alka Superligaen.