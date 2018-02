FODBOLD: OB's cheftræner Kent Nielsen var ærgerlig over, at hans hold ikke helt lykkes på den sidste tredjedel af banen.

- Vi misser i nogle situationer at se de rigtige løb eller have kvalitet i de afgørende øjeblikke. Men rent nøgternt holder vi jo FCK nede på nul chancer, men så laver de et flot frisparksmål. Jeg kan sagtens få øje på små ting, der kunne have gået vores vej, så havde vi splittet dem ad og så var vi som minimum kommet hjem med et point, sagde Kent Nielsen.

OB's træner var ikke til sinds at udstille dommer Jakob Kehlet, der undlod at give Federico Santander rødt kort i stedet for gult for en helt klar hævnakt og et frustrations-spark mod Jeppe Tverskov.

- Det var en fysisk kamp især mellem Jeppe og Santander. Der var fire dommere i dag, men vi har ikke brudt vores hoveder mere med det, sagde OB-træneren.

- Vi ville gerne have scoret det mål, som FCK lavede og det er den slags ting, der skal trylles frem, hvis vi skal besejres efter at have presset vores modstander så godt. Den kamp kunne sagtens have endt 0-0, mente Kent Nielsen.

- Alle point er velkomne i en tæt Superliga, og det ærgrer vi os over, at vi ikke fik, sagde han, der roste Joao Pereira for sit indhop i midterforsvaret.

- Vores gameplan med at lade vore tekniske spillere holde fast i bolden lykkedes bortset fra det, der afgør fodboldkampene - målene.

- Bortset fra første halvleg i Farum har vi spillet stærkt efter vinterpausen og er steppet op. Vi er stærkest med bolden og nu bliver det et tæt race, og det er i vores selvforståelse, at vi vi skal leve op til målsætningen om top seks. Og de point er vi stærke nok til at få, mente Kent Nielsen.