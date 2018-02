Et hus i to etager med en forretning i stueetagen er ødelagt i eksplosionen, oplyser brandvæsenet.

Mindst seks mennesker er kommet til skade ved en eksplosion i byen Leicester i det centrale England søndag aften.

Ifølge britisk politi er der ingen tegn på, at eksplosionen, der fik en bygning til at styrte sammen, er forbundet til terror.

Det oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Årsagen til eksplosionen vil blive undersøgt af politiet og brandvæsenet i Leicester, oplyser politiet i en erklæring.

- Vi vil bede medierne og offentligheden om ikke at spekulere i omstændighederne omkring hændelsen, men for nuværende er der intet, der tyder på, at det er terrorrelateret.

Eksplosionen fandt sted omkring klokken syv søndag aften lokal tid i et område med både kontorbygninger og boliger tæt på byens centrum.

Seks personer blev efterfølgende bragt med ambulancer til hospitalet Leicester Royal Infirmary. De fire slap med mindre skader, mens to er i kritisk tilstand.

Billeder og videoer på sociale medier viste høje flammer, der omspændte en bygning i den centrale del af byen.

Det er endnu uklart, hvad der forårsagede eksplosionen og den efterfølgende voldsomme brand.

Politiet i Leicester meddelte tidligere søndag aften, at det var rykket ud til en "større hændelse" i byen.

Seks brandbiler blev sendt til stedet.

- Vi fik en opringning for omkring en time siden efter meldinger om en stor eksplosion og en kollapset bygning, sagde en medarbejder ved byens brandvæsen tidligere.

Flere britiske medier rapporterer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at et hus og en polsk forretning er ødelagt i en eksplosion.

Ifølge en talsperson for brandvæsenet er der tale om et hus på to etager, hvor der i stueetagen ligger en lille butik.

Øjenvidner siger til flere medier, at der var noget, der lød som en eksplosion.

- Det var et enormt brag, og hele huset rystede. Hvis der ikke havde været et brag, ville jeg have troet, at det var et jordskælv. Det var helt utroligt, fortæller Kat Pattison, der bor i nærheden af stedet, til The Guardian.

Leicester ligger omkring 180 kilometer nord for den britiske hovedstad, London.