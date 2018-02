Federico Santander slap med et gult kort for at sparke Jeppe Tverskov mellem benene sidst i kampen mellem FCK og OB. Den dommerbeslutning havde Tverskov svært ved at forstå efter kampen.

Fodbold: Efter kampen mellem FC København og OB i Parken var der en del småsnak om dommere og røde kort ved OB-bussen. Grunden var en hændelse til sidst i kampen, hvor FKC-angriberen Federico Santander, efter en duel med Jeppe Tverskov, sparkede OB-forsvaren mellem benene, da bolden for længst var væk. Den hævnakt takserede kampens dommer, Jakob Kehlet, til et gult kort, og den beslutning undrede Tverskov. - Som jeg ser det, er bolden ude af banen, og så sparker han ud efter mig og rammer mig mellem benene. Og jeg har lidt svært ved at forstå, hvordan det ikke er til rødt. Det er jo tydeligt, at Kehlet ser den, og det er vel det, han giver gult for, sagde midtstopperen. Kampen havde generelt høj tænding, fortalte Jeppe Tverskov, og selv om han faktisk mente, at der skal være høj tænding i en kamp mellem to hold, der ligger tæt i tabellen, så frygtede han, at kulissen havde indflydelse på Kehlet. - Der er ofte sådan i Parken, at når sådan noget sker, så går det ofte FCK's vej. Men sådan er det, sagde han.

