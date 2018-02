Mens Sten Grytebust ikke brugte hænderne meget i starten af kampen, så stod han for en del afleveringer, og det lignede en bevidst strategi, at bolden skulle spilles ud til forsvaret. Kun en enkelt gang kiksede han i den disciplin i første halvleg, og han var generelt god til at sætte spillet i gang igen for OB.

I anden halvleg pressede FCK mere på i det etablerede spil, men det helt farlige skud skulle komme på et frispark fra pæn afstand af hjemmeholdets Robert Skov, som havde haft et farligt forsøg tæt forbi tidligere. Men denne gang ramte han kassen med en kanonkugle, og selv om Grytebust fik lappen på, så fik målmanden kun vippet en smule til kuglen, og så gik bolden på overliggeren og ind. Og så må det være op til fortolkning, om det var imponerende nok i sig selv at få hånden på, eller om normanden burde have vippet den over målet.

Det kan diskuteres, om Grytebust kunne have givet sig selv bedre muligheder med bedre fodarbejde før sit spring.

Frisparket skulle vise sig at afgøre kampen, og selv om Grytebust ikke skulle ud i mange redninger i kampen, blev han derfor afgørende, som Kent Nielsen havde forudsagt. Derfor må vurderingen af OB-målmanden også bygge på især den aktion. Og selv om skuddet, som brækkede flot i luften, havde skabt problemer for de fleste målmænd, så skal en af superligaens bedste målmænd vel egentlig finde en måde at holde den ude på.