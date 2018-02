I betragtning af kuldegraderne på Østerbro sprang Sport Fyns delegation salaten over ved buffeten før kick off. Menuen stod på flødekartofler og hamburgerryg og der skal da uddeles i hvert fald tre kokkehuer for kvantiteten, men den kræsne anmelder ville nok ringe til Michelin og anføre, at svinekødet var tørt som en skosål. Men ja, der var noget at stå imod med.

OB's anfører Kenneth Emil Petersen var blevet hjemme med skade og karantæne, så han skrev i stedet på Twitter: "I en alder af 33 år har jeg vundet cirka 0 gange i Parken. Derfor er det måske ikke helt dumt, jeg har karantæne i dag." Kenneth Emil Petersen er netop blevet nyt bestyrelsesmedlem i Spillerforeningen.

Kenneth Emil Petersen var ikke med, da AaB i 2014 besejrede FCK i pokalfinalen. Han var forinden blevet skadet i en jubelscene efter DM-triumfen, der blev sikret i Slagelse mod FC Vestsjælland.

Set på Parkens presserums-tv så det unægteligt ud til, at Andreas Christensen var medskyldig i Manchester Uniteds sejrsmål mod Chelsea. Det kan gøre lidt ondt på Chelsea-stopperens familie i Dalum, hvor hans far Sten Christensen engang stod på mål.

OB havde inden kampen søndag aften ikke vundet en Superliga-kamp i Parken siden 2. august 2003, da OB vandt 4-2. I mellemtiden var det blevet til ti FCK-sejre, ni uafgjorte og ingen sejre til OB - ud over naturligvis den flotte fynske pokaltriumf i 2007.

I 2003 scorede Steffen Højer to gange, Fernando Derveld og Mwape Miti, mens Sibusiso Zuma og nuværende DR-studievært Peter Møller scorede for hjemmeholdet. Hans Backe var træner for FCK og nuværende U21-landsholdstræner Uffe Pedersen cheftræner for fynboerne.

Den lange venstre back Mikael Knudsen fik de sidste fire minutter for OB, husker Sport Fyns udsendte, som var det i går.

I første omgang var det ikke noget gensyn med Rasmus Falk, der mod sine gamle klub var forvist til bænken.

Så tag dog hjem til Silkeborg, råbte de bag Sport Fyns position, da Robert Skov rodede sig ud i noget snavs undervejs.

En løvevogn af en slags skød med en særlig kanon påmonteret FCK-t-shirts ud til publikum. Nærmere forklaring får I ikke.....