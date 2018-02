Svigtede aftaler og for mange spillemæssige fejl betød seks måls afstand inden pausen. En række justeringer i pausen gav en meget bedre indstilling, og hjemmeholdet fik styr på Odders skytter. Stjernen nåede aldrig nærmere end bagud med to mål. Stjernens træner Thomas Lyngsåe var tilfreds med anden halvlegs spil og indstilling, men ærgrede sig over, at hjemmeholdet skulle bruge en halvleg til at komme op i fart. Topscorer for Stjernen, Laura Ditlevsen med 5 mål. (kai)