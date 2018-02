Med et fornemt frisparksmål sikrede Robert Skov sejren for FC København, der i Parken besejrede OB 1-0.

FC København fik søndag oprejsning for nederlaget i Herning, da holdet hjemme vandt 1-0 over OB i Alka Superligaen.

Begge hold var ramt af karantæner i forsvaret.

Mads Roerslev fik sin første kamp i sæsonen for FCK, da han erstattede Peter Ankersen på højre back, mens OB var uden Kenneth Emil Petersen, hvilket gav plads til João Pereira fra start.

Gæsterne havde ikke vundet en superligakamp i Parken siden 2003, men OB lagde fint fra land.

I en chancefattig og fejlfyldt første halvleg var Viktor Fischer i det 22. minut tættest på en scoring efter en fejl i OB's defensiv.

Venstrekantens forsøg blev dog reddet på stregen af en forudseende Pereira.

Gæsterne havde ikke haft meget at byde ind med rent offensivt før pausen, men efter 49 minutter var Troels Kløve tæt på at sende OB i front med et afrettet indlæg, men FCK-keeper Robin Olsen var vågen og fik reddet forsøget.

FCK fik trykket spillet længere frem på banen, som anden halvleg skred frem, og efter 62 minutter gav presset pote.

Robert Skov hamrede et frispark direkte i kassen via overliggeren, og højrekanten scorede dermed sit første mål for FCK efter skiftet fra Silkeborg IF.

OB forsøgte at svare tilbage i slutfasen, men værterne havde kampen under kontrol og hentede dermed en smal sejr.